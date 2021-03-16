ريال مدريد يتخطى أتالانتا ويبلغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

المستقلة/- تأهل ريال مدريد للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، عقب تغلبه على أتالانتا بنتيجة (3-1)، في إياب منافسات دور الـ16.

أحرز أهداف ريال مدريد كل من كريم بنزيما بالدقيقة (34)، وسيرجيو راموس من ركلة جزاء (60)، وماركو أسينسيو (85)، فيما أحرز لويس مورييل هدف أتالانتا الوحيد (83).

وكان الميرينجي قد فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت في إيطاليا بنتيجة (1-0)، ليتأهل الريال للدور المقبل بفوزه بنتيجة (4-1) في مجموع المباراتين.

وينتظر ريال مدريد القرعة التي تقام يوم الجمعة المقبل، لمعرفة خصمه في ربع النهائي.