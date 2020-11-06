ريال مدريد يتحرك للإبقاء على راموس

(المستقلة) بدأ نادي ريال مدريد تحركاته من أجل تمديد عقد القائد سيرخيو راموس قائد الميرنجي، من أجل تجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد، في صيف 2021، ويحق للمدافع المخضرم التفاوض مع أي ناد أخر، دون الرجوع إلى إدارة النادي في يناير/كانون الثاني المقبل.

وقالت شبكة “ESPN” إن ريال مدريد بدأ مفاوضاته مع راموس من أجل تجديد عقده مع الفريق، في ظل رغبة الطرفين في الاستمرار معا.

استثناء للقائد

راموس صاحب الـ34 عاما أبدى رغبته مؤخرا في الاستمرار مع ريال مدريد حتى صيف 2024، وهو ما يتعارض مع سياسة النادي الملكي، بالتجديد لعام واحد فقط للاعب الذي يتخطى سن الـ30.

وعلى الرغم من هذا، إلا أن إدارة ريال مدريد قد تستثني راموس من هذه السياسة، خاصة في ظل المستوى المميز الذي يقدمه مع الفريق.

ولم يتضح حتى الآن إذا كان سيحصل قائد الريال على عقد لمدة عامين أم أكثر من ذلك.

مسيرة مميزة

راموس يعد أحد النجوم البارزين أصحاب التاريخ المشرف مع ريال مدريد.

وانضم راموس إلى ريال مدريد في صيف 2005 قادما من إشبيلية مقابل 27 مليون يورو، وخاض مع الفريق 659 مباراة، وحقق 22 لقبا محليا وقاريا.