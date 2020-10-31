ريال مدريد ضد ويسكا.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

(المستقلة) – حسام الدين جمال – يلتقي ريال مدريد مع ضيفه ويسكا، اليوم السبت، في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

ريال مدريد يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 14 نقطة من 6 مباريات، فيما جمع ويسكا 5 نقاط من 7 مباريات، يحتل بها المركز الـ18.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة ريال مدريد ضد ويسكا في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة وبغداد، الثالثة بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة الريال ضد ويسكا على قناتي BeIn HD 1 – BeIn HD 3.

تشكيل ريال مدريد المتوقع

حارس المرمى: كورتوا

خط الدفاع: ميندي – ميليتاو – راموس – مارسيلو

خط الوسط: إيسكو – كاسيميرو – مودريتش

خط الهجوم: فاسكيز – بنزيمة – رودريجو