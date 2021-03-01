ريال مدريد ضد سوسييداد.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

المستقلة/- يلتقي ريال مدريد ضد مع ضيفه ريال سوسييداد، مساء اليوم الإثنين، في ختام الجولة 25 من الدوري الإسباني.

ويحتل الريال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 52 نقطة، فيما يقبع سوسييداد بالمركز الخامس برصيد 41 نقطة.

وفيما يلي نقدم لكم موعد مباراة ريال مدريد ضد سوسييداد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

موعد المباراة

تنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد، العاشرة بتوقيت القاهرة وعمّان.

القنوات الناقلة

تُذاع المباراة عبر قناتي bein sports hd1، وقناة bein sports hd3.

التشكيل المتوقع