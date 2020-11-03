ريال مدريد ضد إنتر ميلان.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

(المستقلة) – حسام الدين جمال – يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية مباراة من العيار الثقيل بين ريال مدريد وإنتر ميلان، مساء الثلاثاء، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وعكس المتوقع، يحتل إنتر ميلان المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد نقطتين، فيما يتذيل ريال مدريد الترتيب بنقطة واحدة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة ريال مدريد ضد إنتر ميلان في تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد، العاشرة بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة الريال وإنتر على قناة BeIn HD 1.

تشكيل ريال مدريد المتوقع

حارس المرمى: كورتوا

خط الدفاع: ميندي – فاران – راموس – مارسيلو

خط الوسط: فالفيردي – كاسيميرو – كروس

خط الهجوم: أسينسيو – بنزيمة – هازارد

تشكيل إنتر ميلان المتوقع

حارس المرمى: هاندانوفيتش

خط الدفاع: دامبروزيو – دي فري – كولاروف

خط الوسط: حكيمي – باريلا – بروزوفيتش – فيدال – يونج

خط الهجوم: مارتينيز – بيريسيتش