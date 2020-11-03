ريال مدريد ضد إنتر ميلان.. تعرف على تشكيلتي الفريقين

ريال مدريد ضد إنتر ميلان.. تعرف على تشكيلتي الفريقين

(المستقلة) – أعلن زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، تشكيلة فريقه لمواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء.

ويحل إنتر ميلان ضيفا على ريال مدريد في ملعب “ألفريدو دي ستيفانو”، في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيلة ريال مدريد

حارس المرمى: كورتوا

خط الدفاع: ميندي – فاران – راموس – فاسكيز

خط الوسط: كروس – كاسيميرو – فالفيردي

خط الهجوم: هازارد – أسينسيو – بنزيمة

تشكيلة إنتر ميلان

حارس المرمى: هاندانوفيتش

خط الدفاع: دامبروزيو- دي فري – باستوني

خط الوسط: حكيمي – باريلا – بروزوفيتش – فيدال – يونج

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز – بيريسيتش