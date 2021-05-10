ريال مدريد: ركلة جزاء إشبيلية قد تحسم الليجا

المستقلة/- انتقد إيميليو بوتراجينيو، مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد، حكم لقاء فريقه أمام إشبيلية، أمس الأحد.

واكتفى ريال مدريد، بالتعادل 2-2 مع إشبيلية، وظل متأخرا بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد المتصدر، ومتفوقا بالمواجهات المباشرة على برشلونة ثالث الترتيب.

وشهدت المباراة، حالة جدلية، بعدما احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لإشبيلية، بعدما لمست الكرة، يد ميليتاو مدافع ريال مدريد داخل منطقة الجزاء.

وقال بوتراجينيو في تصريحات أبرزتها صحيفة موندو ديبورتيفو “لم يحالفنا الحظ في هذه اللعبة، تعرضنا لمواقف مشابهة، وللأسف مرة أخرى القرار كان ضدنا”.

وأضاف “إنه قرار حاسم في الوقت الحالي ولما يعنيه احتساب ركلة جزاء لصالح إشبيلية”.

ونوه “هذا القرار مؤثر للغاية، ويولد عدم اليقين، هناك حوادث متشابهة جدا، لكن القرارات كانت مختلفة، وهذا يجعلنا نشعر بالقلق”.

وتابع بوتراجينيو “علينا أن نضع أنفسنا في سياق ما تعنيه المباراة بالنسبة لنا، خضنا المباراة وسجلنا بطاقة إيجابية ثم حدثت هذه الواقعة”.

وشدد “ميليتاو لا يرى الكرة بوضوح، ولا يوجد لاعب من إشبيلية لينهي الفرصة، الكرة ذهبت إلى ميجيل الذي كان سيخرجها، إنها ليست فرصة واضحة لهز الشباك”.

وأتم “إنه قرار مهم للغاية، وله تأثير يمكن أن يكون حاسما في الدوري الإسباني هذا الموسم”.

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