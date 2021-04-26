رونالدو يواجه انتقادات قوية

المستقلة/- تلقى البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس، انتقادات شديدة عقب تعادل فريقه أمام فيورنتينا، بنتيجة (1-1)، أمس الأحد، في منافسات الجولة 33 من الدوري الإيطالي.

وبتعادل اليوفي، تراجع ترتيب السيدة العجوز إلى المركز الرابع، وربما يخرج من المربع الذهبي، حال تمكن نابولي من الفوز على تورينو في مباراة الليلة.

وقالت صحيفة “كوريري ديللو سبورت”، إن هذه الفترة تظل مظلمة وصعبة على رونالدو، في ظل غيابه عن التهديف وعدم قدرته على مساعدة الفريق في مثل هذه الأوقات.

وأضافت أن يوفنتوس يمتلك نسخة شبح رونالدو، لا يوجد أثر أو تأثير له، خاصة أنه فشل في زيارة الشباك في آخر 3 مباريات له على التوالي مع اليوفي.

وتابعت أن الدون البرتغالي يتجول فقط على أرض الملعب ولا يهتم بما يحدث في المباراة.

 

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