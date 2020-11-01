رونالدو يقود يوفنتوس لسحق سبيزيا

(المستقلة) – حسام الدين جمال – حقق يوفنتوس فوزا كبيرا على مضيفه سبيزيا (4-1) في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي، مساء اليوم الأحد.

سجل رباعية اليوفي كل من ألفارو موراتا في الدقيقة 16، وأدريان رابيو في الدقيقة 68، فيما أحرز كريستيانو رونالدو هدفين في الدقيقتين 59 و77 من ركلة جزاء، وجاء هدف سبيزيا الوحيد في الدقيقة 32 عن طريق توماسو بوبيجا.

يذكر أن رونالدو (35 عاما) يغيب عن الملاعب منذ إعلان إصابته بفيروس كورونا في 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وجاءت مسحته إيجابية في أكثر من مرة رغم عدم ظهور أي أعراض عليه.

وأعلن يوفنتوس، أمس السبت، تعافي نجمه البرتغالي تماما من فيروس كورونا، ليدخل قائمة الفريق أمام سبيزيا، لكنه لم يشارك في التشكيل الأساسي.

ودخل رونالدو في الدقيقة 56 ضد سبيزيا بديلا لباولو ديبالا، ثم سجل الهدف الأول له (الثالث لليوفي)، بعد 3 دقائق فقط من دخوله.

وبهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما تجمد رصيد سبيزيا عند 5 نقاط بالمركز الـ16.