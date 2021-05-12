رونالدو يعاني من العزل في يوفنتوس

المستقلة/- يبدو أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، يمر بحالة سيئة بعد الإقصاء من بطولة دوري أبطال أوروبا والتواجد في المركز الخامس ضمن ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وبحسب ما ورد في صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، فإن علاقة كريستيانو رونالدو بزملائه داخل غرفة الملابس تغيرت كثيرا عن السابق، حيث أصبح البرتغالي معزولا تماما عنهم.

وأضافت، أن علاقة رونالدو بزملائه داخل غرفة الملابس ليست جيدة مثلما كانت قبل أشهر من الآن، حيث يعتقد زملائه أنه حصل على المزيد من الحرية عنهم.

وأوضحت أيضا، أن غياب رونالدو عن الحصص التدريبية، جعل لاعبي الفريق يشعرون بعدم وجود عدل في التعامل مع اللاعبين

وأشارت الصحيفة، أن رونالدو لم يظهر ضمن الحصة التدريبية للفريق عقب الهزيمة الثقيلة أمام ميلان، بينما ظهر رفقة أندريا أنيللي رئيس اليوفي والمدير التنفيذي للنادي داخل مصنع فيراري بشكل طبيعي.

وكانت تقارير صحفية إيطالية، أكدت مؤخرا، أن رونالدو يريد الرحيل عن يوفنتوس هذا الصيف، في ظل وجود عرض جدي من مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان للظفر بخدماته.