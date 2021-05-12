رونالدو يعاني من العزل في يوفنتوس

المستقلة/- يبدو أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، يمر بحالة سيئة بعد الإقصاء من بطولة دوري أبطال أوروبا والتواجد في المركز الخامس ضمن ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وبحسب ما ورد في صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، فإن علاقة كريستيانو رونالدو بزملائه داخل غرفة الملابس تغيرت كثيرا عن السابق، حيث أصبح البرتغالي معزولا تماما عنهم.

وأضافت، أن علاقة رونالدو بزملائه داخل غرفة الملابس ليست جيدة مثلما كانت قبل أشهر من الآن، حيث يعتقد زملائه أنه حصل على المزيد من الحرية عنهم.

وأوضحت أيضا، أن غياب رونالدو عن الحصص التدريبية، جعل لاعبي الفريق يشعرون بعدم وجود عدل في التعامل مع اللاعبين

وأشارت الصحيفة، أن رونالدو لم يظهر ضمن الحصة التدريبية للفريق عقب الهزيمة الثقيلة أمام ميلان، بينما ظهر رفقة أندريا أنيللي رئيس اليوفي والمدير التنفيذي للنادي داخل مصنع فيراري بشكل طبيعي.

وكانت تقارير صحفية إيطالية، أكدت مؤخرا، أن رونالدو يريد الرحيل عن يوفنتوس هذا الصيف، في ظل وجود عرض جدي من مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان للظفر بخدماته.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

الدفعة الثانية من لقاحات كوفيد-19 عبر مرفق “كوفاكس” تصل العراق

رياضية

عملاق إسباني يتحرك لضم بوفون

رياضية

رونالدو يعاني من العزل في يوفنتوس

اخر الاخبار

أحمدي نجاد يرشح نفسه لرئاسة إيران.. ويحذر من رفض طلبه

اخبار العراق

العراق يؤكد تسجيل 110 مصاب بكورونا من الذين تم إجلاؤهم من الهند

اخر الاخبار

ثروة طليقة بيل غيتس “الضخمة”.. 5 ملفات تتحكم بإنفاقها

اخبار العراق

قصف غزة.. دعوات للتهدئة وتعليق من المحكمة الجنائية الدولية

اخبار العراق

قصف غزة.. دعوات للتهدئة وتعليق من المحكمة الجنائية الدولية

اخبار العراق

حركة “إمتداد” التشرينية تنفي تحالفها مع الحكيم والعبادي والفيلي

اخر الاخبار

القبض على 6 عناصر من داعش خلال عمليات أمنية في الانبار

اخبار الاردن

#افتحو_حدود_الاردن يتصدر مواقع التواصل

اخبار الاردن

الملك عبدالله الثاني وعباس يبحثان التطورات في القدس وغزة

اخبار فلسطين

 “كتائب القسام” تعلن إطلاقها عشرات الصواريخ على مدن إسرائيلية

اخبار فلسطين

أول توجه لبايدن بشأن التصعيد في غزة

اخبار فلسطين

إغلاق كامل لمدينة اللد

اخبار فلسطين

وسيم يوسف يشن هجوما عنيفا على حماس

اخر الاخبار

إسرائيل تكشف عن عملية فريدة لقتل كبار قيادات في جناح “حماس” العسكري