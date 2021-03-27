رونالدو يستشيط غضبا بسبب خطأ تحكيمي فادح

المستقلة/- انفعل النجم المخضرم كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، بشكل قوي، عقب نهاية مباراة منتخب بلاده أمام صربيا، في تصفيات كأس العالم.

وتعادل منتخبا صربيا والبرتغال، بنتيجة 2-2، مساء السبت، ضمن مباريات الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، علما بأن تقنية الفيديو غير مطبقة في التصفيات.

وتقدمت البرتغال بهدفين دون رد في الشوط الأول، قبل أن تعود صربيا وتعادل النتيجة في الشوط الثاني.

وفي الدقيقة الأخيرة، سجل رونالدو هدفا مثيرا للجدل، بعد أن سدد كرة تجاوزت خط المرمى بشكل واضح، قبل أن يبعدها مدافع صربيا، لكن حكم المباراة لم يحتسبها، مما آثار حفيظة النجم البرتغالي الذي اعترض بشكل قوي، وتلقى بطاقة صفراء.

وبعد نهاية المباراة وضح أن رونالدو منفعل بشكل كبير، حيث بدأ يلوح بيده في إشارة توحي بأن حكم اللقاء قضى عليهم، وقام بلقاء شارة القيادة أرضا.

 

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