رونالدو يحدد شرطا للموافقة على العودة لناديه القديم

المستقلة/- حدد نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو شرطه من أجل الموافقة على العودة إلى ريال مدريد ناديه القديم.

وذكر تقرير لإذاعة “كادينا كوبي” الإسبانية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وضع شرطا وحيدا من أجل العودة إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.

وحسب تقرير الإذاعة الإسبانية، فإن رونالدو اشترط تلقيه اتصالا من مسؤولي ريال مدريد يطالبونه فيه بالعودة، من أجل الموافقة على ارتداء قميص الفريق الملكي مرة أخرى.

وأضاف التقرير، أن رونالدو على استعداد لترك يوفنتوس والعودة لريال مدريد وإنهاء مسيرته الكروية في صفوف ريال مدريد وهو مقتنع بأنه لا يزال يملك الكثير ليقدمه للريال.

وارتبط اسم رونالدو مؤخرا بالعودة لريال مدريد، بعد 3 سنوات من رحيله إلى يوفنتوس، وذلك بعد أن فشل في قيادة “السيدة العجوز” لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.

وكانت أنباء قد ترددت عن رغبة “السيدة العجوز” في التخلص من رونالدو الصيف المقبل، في ظل ارتفاع راتبه، حيث يتقاضى راتبا سنويا قدره 31 مليون يورو، الأمر الذي يشكل عبئا كبيرا على خزينة يوفنتوس، الذي يعاني من أزمة مالية، جراء جائحة كورونا، على غرار بقية الأندية.