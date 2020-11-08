رونالدو يتعرض لإصابة أمام لاتسيو

(المستقلة) تعرض كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، لإصابة تبدو قوية خلال مباراة فريقه أمام لاتسيو، اليوم الأحد، في الدوري الإيطالي.

وفي الدقيقة 75 من لقاء الفريقين بالجولة السابعة من الدوري الإيطالي، سقط رونالدو على الأرض بعدما سدد لويس ألبرتو لاعب لاتسيو قدمه بدلا من الكرة.

النجم البرتغالي غادر الملعب مباشرة ليشارك مكانه الأرجنتيني باولو ديبالا.

وتوجه رونالدو إلى مقاعد البدلاء، وأجرى بعض الإسعافات الأولية، حيث وضع طبيب اليوفي ضمادة حول موضع الآلام في كاحل القدم اليمنى.

وترك كريستيانو فريقه متقدما بهدف سجله بنفسه في الدقيقة 15، فيما سجل فيليبي كايسيدو هدفا لأصحاب الأرض في الدقيقة 90+5، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.