رونالدو في موقف محرج بسبب شقيقه

(المستقلة) كشفت تقارير صحفية عن إجراء تحقيقات مع هوجو دينارت أفيرو، شقيق البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم هجوم يوفنتوس، بسبب ما نسب إليه من تهم بالاحتيال.

وقالت صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية إن شركة “موسارا” المملوكة لرونالدو ويديرها شقيقه هوجو، طلبت من شركة أخرى تدعى “بيجاسو” صنع قمصان، تحمل شعار “CR7Museu”، مقابل 500 ألف يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن موسارا ادعت أن هناك غموضا بشأن توقيت بدء الإنتاج، ثم طالبت “بيجاسو” بمنحها كل القمصان المصنعة بسعر 4 يورو للقطعة الواحدة، كي يتم تدميرها.

وأوضحت أن المشكلة ظهرت عند اكتشاف “بيجاسو” أن القمصان لم تدمر، لكنها تباع في متحف كريستيانو رونالدو نظير 40 يورو.

وتخضع شركة موسارا ومديرها شقيق رونالدو حاليا للتحقيق؛ بتهمة الاحتيال على “بيجاسو”.