روسيا تنتج لقاح فعال لعلاج” كورونا” بنسبة 92٪

المستقلة/ أمل نبيل/ قال صندوق الثروة السيادية الروسي يوم الأربعاء، إن لقاح سبوتينك-في الروسي فعال بنسبة 92٪ في حماية الناس من فيروس كوفيد-19 ، وفقًا لنتائج التجارب المؤقتة ، في الوقت الذي تسارع فيه موسكو لمواكبة شركات الأدوية الغربية في انتاج لقاح كورونا..بحسب تقرير لموقع فوكس نيوز.

النتائج الأولية هي الثانية فقط التي يتم نشرها من مرحلة متأخرة من تجربة بشرية في إطار الجهد العالمي لإنتاج لقاحات يمكن أن توقف جائحة أودت بحياة أكثر من 1.2 مليون شخص ودمرت الاقتصاد العالمي.

وتعد روسيا أول دولة تسجل لقاح لفيروس كورونا للاستخدام العام قبل أن تبدأ تجربة اللقاح بشكل واسع النطاق في سبتمبر.

40 ألف متطوع تلقوا اللقاح

وبحسب صندوق الاستثمار المباشر الروسي ، إن التجربة الروسية ستستمر لمدة ستة أشهر أخرى ، وسيتم نشر بيانات التجربة أيضًا في مجلة طبية دولية رائدة

” تمت تجربة المرحلة الثالثة من اللقاح على 40 ألف متطوع في 29 عيادة في موسكو، مع حصول 25٪ منهم على جرعة الدواء الوهمي.

وكانت نسبة الإصابة بالفيروس أقل بنسبة 92 ٪ بين الأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاح سبوتينك في مقارنة بأولئك الذين تلقوا العلاج الوهمي.

أُطلق على العقار اسم سبوتنيك الخامس نسبةً إلى القمر الصناعي الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية في إشارة إلى الأهمية الجيوسياسية للمشروع بالنسبة لبوتين.

روسيا تنتج ثلاث لقاحات لعلاج فيروس كورونا

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا تختبر أيضًا لقاحًا مختلفًا ، أنتجه معهد فيكتور في سيبيريا ، وهي على وشك تسجيل لقاح ثالث ، مضيفًا أن جميع اللقاحات في البلاد كانت فعالة..



ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن بوتين قوله “لقد أظهرت الدراسات بالفعل أن هذه اللقاحات أولاً آمنة وليس لها آثار جانبية خطيرة بعد استخدامها ، وثانياً ، جميعها فعالة

قال بوتين إن روسيا تتوقع أن تبدأ التطعيمات الجماعية بحلول نهاية العام.

وقال ألكسندر جينتسبيرج ، مدير معهد جماليا: “نشر النتائج المؤقتة للتجارب السريرية بعد التسجيل التي تثبت فعالية لقاح سبوتنيك يفسح المجال للتطعيم الشامل في روسيا في الأسابيع المقبلة ضد كوفيد-19.

وأوضح نائب رئيس البلدية أناستاسيا راكوفا في 30 أكتوبر الماضي، ان موسكو تقوم بإنشاء شبكة كبيرة من غرف التطعيم ، وقد يتمكن السكان الذين يريدون الحقنة من الحصول عليها في وقت مبكر من الشهر المقبل إذا تم توفير كميات كبيرة من الجرعات بحلول ذلك الوقت.

ومع ذلك ، لا تزال تحديات الإنتاج قائمة.

وتشير التقديرات السابقة إلى أن روسيا يمكن أن تنتج 30 مليون جرعة من اللقاح هذا العام ، وقد تم تقليصها منذ ذلك الحين.

وقال وزير الصناعة دينيس مانتوروف إن موسكو تهدف إلى إنتاج 800 ألف جرعة هذا الشهر ، تليها 1.5 مليون في ديسمبر. ولكن من المتوقع أن يزيد حجم الإنتاج الشهري بداية من أوائل عام 2021.

وأبرم صندوق الاستثمار الروسي اتفاقية لتصدير 270 مليون جرعة دولية، ييتم تصنيع جزء كبير منها في الخارج، حيث أعلن الصندوق عن صفقة لتصنيع 300 مليون جرعة في الهند،وكمية غير محددة من الجرعات في البرازيل والصين وكوريا الجنوبية.