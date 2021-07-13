روبي تثير الجدل بسبب شروط حضور حفلها بالساحل الشمالي

المستقلة/- منى شعلان/ أثارت الفنانة المصرية روبي جدلًا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما كشفت عن شروط حضور حفلها المُرتقب في الساحل الشمالي، يوم الجمعة المقبلة.

وأعلنت الفنانة روبي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عن شروط حضور حفلها الغنائي، وذلك بما يتناسب مع طبيعة المكان في الساحل الشمالي.

وجاءت شروط الحضور كالتالي:

– الحد الأدنى لسن الضيوف لا يقل عن 25 عامًا.

– “كابلز” فقط.

– ارتداء ملابس بيضاء.

– منع ارتداء “هوت شورت” أو ملابس رياضية.

– عدم ارتكاب أعمال عنف وشغب.

– يُسمح باستخدام التوربانات.

يذكر أنّ الفنانة روبي، انتهت مؤخرًا من تصوير مشاهدها كاملة في مسلسل شقة 6، مع المخرج محمود كامل، المقرر بدء عرض أولى حلقاته، بمنتصف شهر يوليو الجاري، على منصة “شاهد”.

ومسلسل شقة 6 بطولة الفنانة روبي الذي كان من المتوقع عرضه في رمضان 2021، ينتمي للدراما الاجتماعية، في إطار من الرعب والتشويق، حيث تدور أحداثه في إحدى العمارات، ويحدث بعد ذلك أمر ما داخل شقة تقلب حياة الجيران رأسًا على عقب.

ومسلسل شقة 6 بطولة الفنانة روبي وأحمد حاتم وهاني عادل وشريف سلامة ومحمود البزاوي، وصلاح عبدالله ومجموعة من النجوم الأخرى، وإخراج محمود كامل، وتأليف رفيق القاضي ومحمود وحيد وسعاد القاضي ونبيل شعيب.