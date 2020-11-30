رمضان 2021.. غادة عبد الرازق تعود إلى الدراما الشعبية بمسلسل “لحم غزال”

المستقلة/ منى شعلان/ تستعد الفنانة المصرية غادة عبد الرازق ، لتصوير مشاهد مسلسلها الجديد “لحم غزال” ، خلال الفترة المقبلة ، ومن المقرر عرضه فى السباق الرمضاني 2021.

” لحم غزال” هو التعاون الثانى بين غادة عبدالرازق ، والسيناريست إياد إبراهيم، فقد قدما في شهر رمضان الماضي “سلطانة المعز” وسيتولى مهمة الإخراج محمد أسامة ، و من إنتاج شركة الصباح للإنتاج الفني، وسيعرض على مجموعة قنوات “إم بي سي”.

و تعود الفنانة المصرية من خلال مسلسلها الجديد إلى الدراما الشعبية ، وذلك لأنه يدور في إطار شعبي ملحمي، وهو الأمر الذي جعل منتجه صادق الصباح يقوم ببناء ديكور خاص بحارة شعبية، وذلك في العاصمة اللبنانية بيروت، ومن المقرر أن يتم الإنتهاء من ذلك في غضون الأيام المقبلة.

يشار إلى أن آخر أعمال غادة عبدالرازق مسلسل “سلطانة المعز” رمضان الماضي وحقق نجاح كبير وشارك في بطولته كل من محمود عبدالمغني،ودينا، ومحمود البزاوي،ومحمد شاهين ، ومحمد لطفي، ومن تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير‎.

يذكر أن الفنانة غادة عبدالرازق تنتظر عرض فيلمها الجديد، الذي يحمل إسم “حفلة 9″، و يشاركها بطولته الفنان طارق لطفي، وتجسد خلاله شخصية راقصة بالية معتزلة، حيث أنهت تصويره مؤخرا ومن المقرر عرضه في خلال الفترة المقبلة.