“رقم 17 فى أسطوله”.. تعرف على سعر سيارة محمد رمضان الجديدة

المستقلة/ منى شعلان/ نشر الفنان المصري محمد رمضان، صورة لسيارته الجديدة ماركة “رولزويس كولينان 202” لونها أسود، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

وظهر رمضان ، بجواره سيارته وهو يشير برقم واحد ، وعلق قائلًا: “‎أمس اشتريت سيارة رولزرويس كولينان 2020، بلاك بادچ شكرًا الإخوة الأردنيين أصحاب معرض إليت للسيارات بدبي، على حسن الاستقبال وسرعة الإنجاز في العمل وشكرًا على هذه النمرة المميزة”.

وتعد”رولزويس كولينان 2020” السيارة التي امتلكها محمد رمضان رقم 17 في قائمة أسطول سيارته ، وتتميز بأنها من أفخم سيارات “SUV” إنتاجيًا بالعالم، و يبلغ سعرها نحو 382 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل 2 مليون ومائتان ألف درهم وهو ما يعادل تسعة مليون ونصف بالمصري.

وفى سياق آخر يستعد الفنان محمد رمضان ، لتصوير أولى مشاهد مسلسلها الجديد “موسي” ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل ، ويشاركه البطولة سمية الخشاب، صبري فواز، وتأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة.