“رقم 17 فى أسطوله”.. تعرف على سعر سيارة محمد رمضان الجديدة

أمس اشتريت سيارة رولزرويس كولينان ٢٠٢٠بلاك بادچ شكراً الاخوة الاردنين تامر وعبود وضياء اصحاب معرض إليت للسيارات بدبي على حسن الاستقبال وسرعة الانجاز في العمل وشكراً على رقم لوحة السيارة المُميز 🙏🏽🇪🇬🇯🇴🇦🇪 #محمد_رمضان #rollsroyce #ثقة_في_الله_نجاح #rollsroycecullinan #cullinanblackbadge