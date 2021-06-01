“رقم ضخم” حورية فرغلي تكشف تكلفة عمليات إصلاح أنفها فى أمريكا

المستقلة/- منى شعلان/ كشفت الفنانة المصرية حورية فرغلي تكاليف العمليات الجراحية التي خضعت لها مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل أنفها.

وقالت حورية فرغلي إن تكلفة العمليات الجراحية الأربعة وصلت إلى 4 ملايين ونصف المليون جنيه لافتة إلى أن هذا المبلغ لا يشمل التكلفة الإجمالية لرحلة العلاج التي تضمنت جلسات أكسجين بعد العملية والفندق الذي أقامت به لافتة إلى أن هناك ملايين من الجنيهات أنفقتها هناك.

أما فيما يتعلق بتلقيها مساعدة مادية من قبل البعض أشارت حورية فرغلي إلى أنها لن تقبل على نفسها مساعدة مالية من أحد ولن تطلبها، مضيفة “مش محتاجة، ومش هاخد حاجة من حد”.

وأجرت حورية فرغلي نحو 4 عمليات جراحية في أنفها بولاية شيكاغو الأمريكية، لتنهي معاناة دامت لسنوات وتسببت لها في حالتها نفسية سيئة.

وخلال مقابلة تلفزيونية لها مع برنامج “إي تي بالعربي”، أعلنت “فرغلي” أنها ستسافر إلى أمريكا مرة أخرى خلال شهر أغسطس/آب المقبل، من أجل إجراء كشف طبي أخير على العظام الجديدة التي زرعت داخل أنفها المعدّل.

وأوضحت أنها قد تستكمل العملية الأخيرة من أجل توسيع فتحات أنفها، وذلك في حال أن أمر الفريق الطبي بذلك.

وخضعت حورية فرغلي قبل رحلة أمريكا للعديد من العمليات الجراحية بالأنف الذي تحطم بعد سقوطها من على الحصان أثناء تدربها على رياضة الفروسية قبل سنوات، لكن جميع العمليات لم تكلل بالنجاح ما عرض فرغلي لمشكلات صحية وصعوبة في التنفس وتغير في الملامح إلى حد كبير، وأيضا مشكلات نفسية دفعتها للتقليل من الظهور.

 

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