رقم صادم.. تعرف على تكلفة بناء حارة “ملوك الجدعنة”

المستقلة/- منى شعلان/ كشف مصدر من داخل فريق عمل المسلسل المصري “ملوك الجدعنة”،للنجم مصطفى شعبان والمعروض ضمن السباق الرمضاني الجاري، أن الديكور الذي تم بناؤه ليحاكي الحارة الشعبية المصرية في لبنان احتاج لميزانية ضخمة.

وتابع أن من صمم ديكور المسلسل هو المهندس المصري سامر قدورة، وتكلف بناء ديكور الحارة بلغت مليون دولار أي ما يعادل 15 مليون جنيه مصري.

حقق مسلسل “ملوك الجدعنة” نجاحًا كبيرًا منذ عرضه في الموسم الرمضاني الحالي، وتدور أحداث المسلسل في حارة شعبية حول شابين أصدقاء يدخل بينهما رجل أعمال كبير يحاول التفرقة بينهم لرغبته في الحصول على شنطة الألماظ التي تركها صديقهما أمانة لديهما.

“ملوك الجدعنة” من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى، وبطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان ، رانيا يوسف، عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، أحمد صفوت، دلال عبدالعزيز، يوسف شعبان.

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