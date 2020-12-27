رغم تراجع السيولة..السوق السعودية تستقر في المنطقة الخضراء

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المستقلة/- أنهى سوق الأسهم السعودية “تداول”، جلسة اليوم الأحد على صعود جماعي لكافة القطاعات.
وأغلق المؤشر العام للسوق “تاسي” مرتفعا 0.44% بمكاسب بلغت نحو 38 نقطة، صعد بها إلى مستوى 8,740.66 نقطة.

وتراجعت قيمة التداول إلى 9.67 مليار ريال من خلال 391 مليون سهم، مقابل 9.78 مليار ريال، من خلال 365.2 مليون سهم بالجلسة السابقة.

وعلى مستوى أداء الأسهم، شملت المكاسب 131 سمها، بصدارة “أبو معطي” الذي صعد 7.6%، وجاء إغلاق 52 سهما باللون الأحمر تصدرها سهم “نسيج” بتراجع 4.3%.

وفيما يخص السوق الموازي، أغلق مؤشر (نمو حد أعلى) مرتفعا 1.7%، مضيفا 363.25 نقطة إلى رصيده، صعد بها إلى مستوى 21,720.21 نقطة.

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