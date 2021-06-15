رسول : تأمين بغداد بكاميرات المراقبة ساعد في احباط الكثير من الجرائم

المستقلة /- أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، عن تحركات بشأن الاعتداءات التركية المتكررة على الأراضي العراقية، فيما كشف عن تغطية مناطق بغداد بكاميرات المراقبة.

وقال رسول في تصريح لوكالة الرسمية تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء: إن “هناك تحركاً دبلوماسياً من خلال وزارة الخارجية والدبلوماسية العراقية بشأن الاعتداءات التركية المتكررة على الأراضي العراقية”.

وأضاف أن “الدستور العراقي نص على احترام سيادة الدول كافة وبالتالي على جميع الدول احترام العراق وسيادته”، مشدداً على: “أننا نرفض أن تكون الأراضي العراقية منطلقاً للقيام بأي عمل إرهابي تجاه أي دولة جارة”و”على تركيا أن تضع أمام أنظارها سيادة العراق، وفي حال ورود معلومات عن أي جهة تعطى للجانب العراقي، وهو من يتولى التعامل بشأنها”.

من جانب آخر أكد رسول أن “جهداً مهماً بذل من قبل محافظة بغداد ووزارة الداخلية ،وبمتابعة القائد العام للقوات المسلحة، حول تأمين بغداد بكاميرات المراقبة ،ما ساعد في إحباط الكثير من الهجمات والوصول الى مرتكبي الجرائم”.

وأوضح أن “الكثير من دول العالم اليوم لا تحتاج الى أعداد كبيرة من الشرطة أو المقاتلين، وإنما تعتمد على التكنولوجيا للمراقبة”، مشيراً الى أن “معظم مناطق بغداد محاطة بالكاميرات”.

كما أشاد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، “بالمراكز التنسيقية بين قطاعات الحكومة الاتحادية وقوات البيشمركة”، معبراً عن “أمله بأن تحقق نتائج ايجابية بالمستقبل”.