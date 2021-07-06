رسميًا .. مصر تفرج عن السفينة “إيفرغيفن”

المستقلة/-أحمد عبدالله/وافقت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية المصرية، اليوم الثلاثاء، رسميا، على الطلب المقدم من هيئة قناة السويس، برفع الحجز التحفظي، على سفينة الحاويات البنمية ”إيفرغيفن“.

وبهذا القرار، يمكن للسفينة البنمية مغادرة قناة السويس واستكمال رحلتها البحرية إلى ميناء روتردام بهولندا، غدا الأربعاء، بعد توقيع التسوية النهائية.

وكانت هيئة قناة السويس في مصر، أعلنت التوصل إلى اتفاق تسوية نهائي، مع الشركة المالكة للسفينة ”إيفر غيفن“، التي عطلت مجرى القناة عندما جنحت، في آذار/ مارس الماضي.

وأشارت هيئة قناة السويس، في بيان أصدرته، الثلاثاء، إلى أن توقيع عقد التسوية سيكون، في السابع من تموز / يوليو الجاري، بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، وممثل الشركة المالكة للسفينة، بالإضافة إلى عدد من السفراء والشركاء الدوليين، على أن يجري تصوير مغادرة السفينة من موقع الاحتفالية.

وقال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، إن الهيئة ستتسلم قاطرة بقدرة شد حوالي 75 طنا كجزء من اتفاق التسوية للإفراج عن السفينة.

وأضاف ربيع: ”حافظنا على حقوق الهيئة كاملة وحافظنا على علاقتنا مع الشركة، وأيضا العلاقات السياسية مع اليابان“.

وتابع ربيع أن إيرادات القناة في الشهور الستة الأولى من 2021 بلغت ثلاثة مليارات دولار بزيادة 8.8 بالمئة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وقال محامٍ يمثل هيئة قناة السويس، في وقت سابق، إن ”مالكي السفينة العملاقة، تقدموا بعرض تعويض جديد في النزاع الدائر مع الهيئة“.

والسفينة ”إيفرغيفن“ محتجزة في القناة منذ إعادة تعويمها، في 29 آذار/ مارس، بينما واصل الجانبان محادثات التعويض طوال الفترة الماضية.

وكانت السفينة جنحت لتسد المجرى الملاحي للقناة 6 أيام؛ مما منع مرور مئات السفن، وأثر سلبا على حركة التجارة العالمية.

وطلبت هيئة قناة السويس في بادئ الأمر، 916 مليون دولار، تعويضا لتغطية تكاليف جهود تحرير السفينة وفاقد الإيرادات، ثم خفضت المبلغ إلى 550 مليون دولار.

واعترضت شركة ”شوي كيسن“ اليابانية المالكة للسفينة والشركات المؤمنة عليها، على احتجازها بموجب قرار من محكمة مصرية على مبلغ التعويض المطلوب.

وقال محامي هيئة القناة خالد أبو بكر، في جلسة للمحكمة بالإسماعيلية، إن ”المفاوضات استمرت بين الجانبين حتى مساء السبت“، مضيفا أن الشركة اليابانية، تقدمت بعرض جديد، دون الخوض في التفاصيل.

في المقابل، قال فاز بير محمد، من شركة ستان مارين، التي تمثل شركة ”شوي كيسن“ اليابانية، وجهات التأمين على السفينة، في بيان: ”تم التوصل إلى تسوية رسمية مع هيئة قناة السويس المصرية للإفراج عن السفينة إيفرغيفن“.