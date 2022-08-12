رسميًا .. تغيير موعد انطلاق كأس العالم

المستقلة/- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بشكل رسمي عن تقديم موعد افتتاح كأس العالم المقرر له يوم الاثنين 21 تشرين الثاني/نوفمبر، ليصبح يوم الأحد 20 نوفمبر، مما يعني بداية المونديال مبكرًا 24 ساعة.

وستكون المباراة الافتتاحية بين قطر البلد المضيف والإكوادور، بدلًا من هولندا والسنغال كما تم الإعلان عنه في قرعة البطولة بشهر نيسان/إبريل الماضي.

لماذا ستتم إعادة جدولة مباراة قطر والإكوادور؟

يعود سبب هذا التغيير إلى التقليد المعمول به منذ كأس العالم 2006 بلعب مباراتين قبل الافتتاح، الذي يلعبه البلد صاحبة الضيافة.

وكشف الاتحاد الدولي عن قراره النهائي، الخميس، بعد موافقة الاتحادات المعنية بالتغيير للحفاظ على التقاليد المعروفة عن المونديال.

ووفقًا لتقرير من صحيفة “أوليه” الأرجنتينية من أجل الموافقة على هذا التغيير يجب التصويت لصالحه من قبل مكتب مجلس الفيفا، الذي يتألف من رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو ورؤساء الاتحادات القارية الستة اليويفا و واتحاد أمريكا الجنوبية والكونكاكاف والاتحاد الإفريقي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم واتحاد أوقيانوسيا.

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