رسميا.. تحديد موعد “خليجي 25”

المستقلة/- كشف اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، عبر بيان رسمي، عن موعد إقامة بطولة خليجي 25 والتي ستستضيفها مدينة البصرة العراقية.

ويأتي الإعلان عن موعد إقامة مباريات بطولة خليجي 25 بعد عقد اجتماع تنسيقي بين الاتحاد واللجنة التنظيمية للاتحاد العراقي لكرة القدم لمناقشة الموعد المقترح لإقامة البطولة في محافظة البصرة العراقية.

وجاء في نص البيان الصادر: “بناء على ما تمت مناقشته في الاجتماع، ووفقا لما تنص عليه لائحة لجنة المسابقات حول تاريخ إقامة البطولة فإنها ستقام خلال الفترة ما بين شهري ديسمبر/كانون الأول 2021 ويناير/كانون الثاني 2022”.

وتابع: “في ضوء ذلك ستعقد لجان اتحاد كأس الخليج العربي المختلفة خلال المرحلة المقبلة عدة اجتماعات للقيام بمتابعة كافة الترتيبات الخاصة بتنظيم هذا الحدث وتوقيته”.

وأتم: “وسترفع التوصيات التي ستخرج بها هذه اللجان إلى الأمانة العامة، من أجل رفعها إلى المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي لمراجعتها والبت فيها بشكل رسمي”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

شتيجن يتلقى صدمة قبل “يورو 2020”

رياضية

عملاق أوروبي يتحرك لضم محمد صلاح

رياضية

كورونا يوجه ضربة قاسية إلى ريال مدريد

رياضية

برشلونة يستهدف التعاقد مع كلوب

رياضية

رسميا.. تحديد موعد “خليجي 25”

اخر الاخبار

وفاة المخترع سعد العازمي بطل المقاومة الكويتية أثناء الغزو العراقي متأثراً بإصابته بكورونا

رياضية

عروض الاحتراف تنهال على مهند علي “ميمي”

رياضية

عروض الاحتراف تنهال على مهند علي “ميمي”

ثقافة وفنون

فيديو.. تاجر أخشاب يعرض مقتنياته الفنية بمتحف فى باريس

اخر الاخبار

كتائب القسام تطلق ضربات صاروخية جديدة تستهدف سديروت وعسقلان

اخر الاخبار

للأقْصَى سُيوف لا تُحْصَى

اخر الاخبار

فيديو.. “زعيمنا الفني”.. عادل إمام يتصدر تريند تويتر فى عيد ميلاده الـ81

اخر الاخبار

مصر ترسل 65 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية لدعم الفلسطينين بقطاع غزة

اخر الاخبار

عراك بالأيدي بين سياسيين في برنامج تلفزيوني – فيديو

اخبار العراق

مسن عراقي يتعلم القراءة في عمر الـ 83

اخبار فلسطين

طيار إسرائيلي مستقيل: الجيش منظمة إرهابية وقادته مجرمو حرب

اخبار فلسطين

إضراب شامل في الضفة وأراضي 48 لأول مرة منذ عقود