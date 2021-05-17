رسميا.. تحديد موعد “خليجي 25”

المستقلة/- كشف اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، عبر بيان رسمي، عن موعد إقامة بطولة خليجي 25 والتي ستستضيفها مدينة البصرة العراقية.

ويأتي الإعلان عن موعد إقامة مباريات بطولة خليجي 25 بعد عقد اجتماع تنسيقي بين الاتحاد واللجنة التنظيمية للاتحاد العراقي لكرة القدم لمناقشة الموعد المقترح لإقامة البطولة في محافظة البصرة العراقية.

وجاء في نص البيان الصادر: “بناء على ما تمت مناقشته في الاجتماع، ووفقا لما تنص عليه لائحة لجنة المسابقات حول تاريخ إقامة البطولة فإنها ستقام خلال الفترة ما بين شهري ديسمبر/كانون الأول 2021 ويناير/كانون الثاني 2022”.

وتابع: “في ضوء ذلك ستعقد لجان اتحاد كأس الخليج العربي المختلفة خلال المرحلة المقبلة عدة اجتماعات للقيام بمتابعة كافة الترتيبات الخاصة بتنظيم هذا الحدث وتوقيته”.

وأتم: “وسترفع التوصيات التي ستخرج بها هذه اللجان إلى الأمانة العامة، من أجل رفعها إلى المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي لمراجعتها والبت فيها بشكل رسمي”.