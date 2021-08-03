رسميا.. بيل وميليندا غيتس ينهيان إجراءات طلاقهما

المستقلة/- منى شعلان/ أنهى الملياردير بيل غيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، إجراءات طلاقه من ميليندا غيتس، وسجلا طلاقهما رسميا، بعد أن كانا قد أعلنا نيتهما الطلاق فى مايو الماضى، بعد زواج دام 27 عاما.

وأفادت سجلات المحكمة بأن بيل وميليندا انفصلا رسميا بعد إنهاء إجراءات انفصال واحد من أغنى وأقوى الأزواج في العالم.

وتشير سجلات المحكمة إلى أن أيا من الطرفين لن يغير كنيته أو يتلقى “الدعم الزوجي”بعد الطلاق، بحسب شبكة “سي إن إن” ووكالة “بلومبرج’ الأمريكيتين.

وبشأن تقسيم ثروة جيتس الطائلة، بعد الطلاق، فإن واشنطن دولة ملكية مجتمعية، ما يعني أنه يجب تقسيم جميع الأصول المتراكمة أثناء الزواج بالتساوي في حالة الطلاق، ولكن انفصال جيتس يجري تحت رعاية عقد الانفصال الذي مازالت تفاصيله مجهولة.

واكتفى القاضي الذي أنهى الطلاق بالتصريح أن عقد الطلاق كان “عادلا ومنصفا”.

وبحسب مؤشر “بلومبرج” للمليارديرات، يعد بيل جيتس رابع أغنى رجل في العالم، بثروة تقدر بـ151 مليار دولار.

وتزوج بيل غيتس وميليندا غيتس في هاواي في عام 1994، ولديهما 3 أبناء هم: جينيفر وروري وفيبي.