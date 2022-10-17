المستقلة /- فازت دولة قطر بحق استضافة النسخة الثامنة عشر لبطولة كأس آسيا للمنتخبات 2023، في تصويت المكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والذي عقد صباح اليوم الاثنين، في مقر الاتحاد بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وقال الاتحاد القطري لكرة القدم عبر حسابه على تويتر: “رسمياً دولة قطر تفوز بتنظيم كأس أمم آسيا 2023”.

رسمياً دولة قطر تفوز بتنظيم كأس أمم آسيا 2023 🇶🇦🏆 pic.twitter.com/BZpYjRDJDH — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) October 17, 2022

وكانت الصين اعتذرت في مايو الماضي عن التنظيم بسبب سياستها للحد من انتشار جائحة كوفيد-19، فأبدت قطر وكوريا الجنوبية وإندونيسيا رغبتها في الاستضافة، فيما قرّرت أستراليا عدم المضي في ملفها مطلع سبتمبر.

وكان من المقرر أن تقام البطولة في 10 مدن صينية خلال الفترة من 16 يونيو إلى 16 يوليو 2023 بمشاركة 24 منتخبًا.

#من_آسيا |🚨🚨

معالي الشيخ سلمان بن ابراهيم رئيس AFC ، يسلم شهادة استضافة دولة #قطر لبطولة #كأس_آسيا 2023 لسعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد رئيس @QFA . pic.twitter.com/xuzTtX8gn8 — سلطان المهوس (@msultan444) October 17, 2022

وسبق لقطر التي ينتظرها أول نهائيات لكأس العالم في منطقة الشرق الأوسط، أن استضافت كأس آسيا عامي 1988، عندما توجت السعودية باللقب على حساب كوريا الجنوبية بركلات الترجيح، و2011 عندما توجت اليابان على حساب أستراليا بعد التمديد.

وأحرزت قطر لقب 2019 من البطولة المقامة مرّة كل أربع سنوات، فيما يملك منتخب اليابان الرقم القياسي بألقابها (4) أمام السعودية وإيران (3).

وكان الاتحاد القاري أفاد أنه “سيتم إجراء تقييم شامل لملفات الترشح من قبل إدارة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قبل اختيار وإعلان المضيف للمسابقة، وهو ما تم اليوم باختيارها لاستضافة الحدث الأبرز في القارة.

ومن المقرر أن يتم اختيار الملف الفائز لاستضافة كأس آسيا 2027 في شهر فبراير المقبل، خلال الكونجرس الآسيوي في دولة البحرين.

ويعد الملف السعودي هو الأقوى لاستضافة نسخة كأس آسيا 2027، خاصة بعد تفضيل المسؤولين عدم الدخول لاستضافة النسخة المقبلة، من أجل تجهيز ملاعبها.