رسالة من رامي صبري إلى الرئيس السيسي بسبب شقيقه الراحل

المستقلة/- منى شعلان/ ناشد المطرب المصري رامي صبري، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسبب شقيقه كريم صبري، الذى رحل عن عالمنا الأحد الماضي، قائلا: “شكر الله سعيكم جميعاً، كتر الف خيركم على المواساة ووقوفكم جنبنا في الوجع اللي شُفناه وفقدان أخويا الغالي كريم صبري”.

وكتب رامي صبري عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات إنستغرام : “أنا بناشد سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي باسم الإنسانية وبصفته أب لكل شاب مصري، وبناشد دولتنا المصرية العظيمة بقوانينها وأحكامها العادلة، اللي بتحمينا من شر الكلمة الخبيثة والأذى النفسي وبطلُب من المجلس الأعلى للصحافة والإعلام ومجلس النواب إن يتم وضع حد للتجاوزات التي تقع علينا من كل من استباح الخوض في حياتنا الشخصية، ووضع قوانين أو تفعيلها إن كان هُناك قوانين أجهل بها، وتوقيع عقوبات على كُل من يتجاوز ويتدخل في أدق تفاصيل حياتنا الشخصية الخاصة كّمواطنين مصريين مثل أي أسرة مصرية لها الحق في الحفاظ على خصوصياتها وعدم التعدي على خصوصياتها وأسرارها بالشكل المُسيء المُتدني والتشهير غير القانوني الذي تعاملت به بعض المُنتديات والمواقع الإخبارية في وفاة أخي كريم صبري”.

وأضاف: “لم يراعوا حُرمة الميت ولا مشاعر أم وأب وتشهير غير مُبرر بسمعة أخي كريم وبالتبعية سمعة أسرتي الكريمة في عز أوجاعنا ومصيبتنا”.

و تابع: “بدل مُن الدعاء للمتوفى بالرحمة والمغفرة أصبحنا مادة إعلامية تم استغلالنا بشكل غير آدمي لا دين ولا إنسانية تقبل باللي إحنا شُفناه”.

وأوضح: “سوف يتم مُقاطعة ومُحاسبة كل موقع ومنتدى تجاوز بالباطِل دون وجه حق بالتشهير والخوض في أعراض واتهامات غير لائقة، وأثق في نزاهة وعدالة القضاء المصري”.

واختتم: “اتقوا الله في مهنتكم وفي أقوالكم وأفعالكم، الترند مش هينفكم يوم ما نختصمكم أمام الله في اللي قولتوه على كريم الله يرحمه كان أولى تدعوله، واذكروا محاسِن موتاكم يا مؤمنين”.