رسالة مؤثرة من رامي صبري إلى شقيقه الراحل

رسالة مؤثرة من رامي صبري إلى شقيقه الراحل

المستقلة/- منى شعلان/ وجه الفنان المصري رامي صبري رسالة مؤثرة لشقيقه كريم صبري بعد وفاته يوم السبت الماضي في حادث غرق بعد هروبه من إحدى “مصحات الإدمان.

ونشر “رامي” صورة برفقة شقيقه عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام” وعلق على الصورة:” دايما كنت بقولك نفسي أشوفك أحسن مني، وفعلا خدت الشهادة وبقيت أحسن مني يا حبيبي ربنا يرحمك ادعو له.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ملابسات مصرع شقيق المطرب رامي صبري غرقا بترعة المريوطية جنوب محافظة الجيزة، حيث تبين أن المتوفى مدمن مخدرات.

وبينت التحريات أن المتوفى يدعى “كريم” يبلغ من العمر 34 سنة، وهو شقيق المطرب رامي صبري كان يعاني إدمان مخدر الهيروين.

وأشارت التحريات إلى أن أسرة الشاب أودعت مساء السبت الماضي ابنهم داخل إحدى المصحات، عنوة أملا في علاجه من الهيروين.

وأوضحت التحريات، أن شقيق المطرب رامي صبري تسلق سور المصحة، ولاذ بالفرار ليتبعه أفراد الأمن الإداري والمشرفين بالمصحة لكنه أسرع بالقفز بمجرى ترعة المريوطية ليلقى حتفه غرقا.

ويتلقى النجم رامي صبري، العزاء في شقيقه الفنان كريم صبري بمنزل الأسرة، اليوم الثلاثاء، حيث كان قد كتب عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”: “عزاء أخي وحبيبي كريم صبرى نظرًا للظروف الحالية تتلقي الأسرة العزاء غدًا في منزل الأسرة بالشيخ زايد”.