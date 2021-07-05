رسالة عاجلة من رئيس وزراء إثيوبيا لمصر حول سد النهضة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ دعا رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد مختلف دول العالم إلى الاعتراف بالنية الحقيقية لبناء سد النهضة الإثيوبي الكبير.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي خلال رده على الأسئلة التي طرحها أعضاء مجلس نواب الشعب حول مختلف القضايا الجارية في البلاد، إنه يدعو الدول إلى إدراك أن إثيوبيا ليس لديها نية لإيذاء الآخرين سوى تلبية احتياجاتها من الطاقة.

وأوضح أن الشيء الوحيد الذي تريده إثيوبيا هو تلبية طلب البلاد على الكهرباء دون تشكيل تهديد على دول المصب، مشيرا إلى أن “مصلحة إثيوبيا هنا هي فقط تلبية طلب البلاد على الكهرباء وتقليل مخاوف السودان ومصر وتحقيق السلام الدائم والازدهار لمنطقتنا”.

وقال رئيس الوزراء إن زراعة مليارات الشتلات في إثيوبيا والسودان ومصر يمكن أن تكون سببا للحصول على مياه أكثر مما تحصل عليه بالفعل.

وأوضح أن “مبادرتنا الخضراء ستساعد على زيادة كمية الأمطار والمياه وكذلك تقليل الفاقد المائي الذي يمكن أن يضمن الأمن المائي لنا وللآخرين في المنطقة، ونريد فقط السلام والازدهار. نحن على استعداد لريادة مسارات جديدة والعمل معا”.

وفي هذا الصدد ، قال آبي إن دول العالم يجب أن تدرك حقيقة أن إثيوبيا ليس لديها نية لإيذاء الآخرين ، بل تطمح بدلاً من ذلك إلى تنمية مشتركة بالتعاون.

كما حث الدول على بذل الجهود لإيجاد حل دائم للقضية من أجل الشروع في مسار جديد للتنمية دون إضاعة الوقت.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

وزير الري السوداني: الملء الثاني لسد النهضة قاب قوسين ولدينا خيارات عديدة

اخر الاخبار

وفاة الفنانة المصرية سحر كامل صاحبة إفيه “وأنا مالي يالمبي”

رياضية

شنيشل يوضح موقفه من تدريب منتخب العراق

اخر الاخبار

مصر..الحكومة ترد على تسريح 6 ملايين موظف بالجهاز الإدارى للدولة

اخر الاخبار

تنمية المنتوج الوطني ضرورة ملحة للنهوض بواقع البلد الاقتصادي

اخبار مصر

مصر.. آخر تطورات الحالة الصحية لزوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات

اخر الاخبار

قناة السويس تنهي إجراءات مغادرة السفينة “ايفر جيفين”

اخر الاخبار

قناة السويس تنهي إجراءات مغادرة السفينة “ايفر جيفين”

اخبار العراق

ارتفاع طفيف في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الاثنين

اخبار العراق

طقس العراق .. انخفاض درجات الحرارة خلال الايام المقبلة

الاخبار

التجارة : الشهر الحالي يشهد بداية توزيع السلال الغذائية

الاخبار

صحة الكرخ تطلق اول حملة تلقيح ضد فيروس كورونا لأساتذة وطلبة ومنتسبي الجامعات

الاخبار

وزارة العمل : قروض بالتنسيق مع البنك المركزي للأرامل والمطلقات وسكان العشوائيات

اخر الاخبار

إلقاء القبض على متهم لقيامه بانتحال صفة ضابط برتبة نقيب في الجيش العراقي

اقتصادية

استقرار اسعار الذهب مع انحسار رهانات رفع أسعار الفائدة

اقتصادية

تراجع اسعار النفط بسبب تأثر السوق بانعدام وحدة أوبك +

اخبار العراق

التقاعد العراقية تنفي وجود خلل إلكتروني تسبب في إيقاف صرف الرواتب التقاعدية