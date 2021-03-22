رسالة حزن من رضوى الشربيني لوالدتها

المستقلة /- وجهت الإعلامية رضوى الشربيني رسالة حزينة إلى روح والدتها، بمناسبة يوم الأم، كشفت فيه عن مشاعرها بأول احتفال يمر بعد وفاة والدتها متأثرة بمضاعفات إصابتها بفيروس كورونا.

رضوى نشرت صورة تجمعها بوالدتها عبر حسابها بموقع إنستقرام وعلقت عليها قائلة: أول عيد أم من غيرك…أول مره أصحى وما أبوسش أيدك وأقولك انك أجدع ست وأحن وأطيب أم فىً الدنيا…أول عيد أم ما أجبش فيه هديه وورد وانتى تحضنينى وتتدعيلى…

وتابعت قائلة: أول مره يا أمى وللاسف مش الاخيره…كل ثانيه وانتى أمى…كل ثانيه وانتى عيدك في الجنه يا أمى بإذن الله، كل سنه وكل أم طيبه…كل سنه وكل أم توفاها الله فىً الجنه.

يذكر أن رضوى أعلنت وفاة والدتها بعد فشل جهود الأطباء، مؤكدة أن كل ما يمكن طبيا تم تنفيذه بالفعل، وانهارت من البكاء اثناء مراسم تشييع جثمان الراحلة.