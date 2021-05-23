رد نارى من أمينة خليل على تصريحات حورية فرغلي بشأن صلة قرابتهما

المستقلة/- منى شعلان/ تصدرت الفنانة المصرية أمينة خليل تريند موقع البحث العالمي جوجل بعد أن كشفت الفنانة حورية فرغلى مساء أمس خلال حوارها مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج “واحد من الناس” المُذاع على قناة “الحياة، أنه تجمعها بالفنانة أمينة خليل صلة قرابة ولكنها لم تسأل عنها خلال أزمتها الصحية الأخيرة.

من جانبها أشارت أمينة إلى أن العناوين المتداولة عن هذا الموضوع غير دقيقة، فهما ليستا أبناء خالة، ولكن هناك علاقة عائلية بعيدة تربط جدتها ووالدة حورية، مؤكدة أنه لا يوجد أي تواصل بينهما قبل دخول الفن أو بعده.

تابعت أمينة في بيان إعلامي أنه لم يكن هناك أي اختلاط بين العائلتين بأي شكل، والأمر علاقة عائلية بعيدة، لذلك طوال سنوات عملهما في الفن لم يتحدث أحد عن هذه العلاقة.

وأوضحت حورية في حوارها مساء أمس أن الفنانة أمينة خليل، ابنة خالتها، ولم تسأل عنها مطلقًا في محنتها ولم تتصل حتى بوالدتها للاطمئنان على حالتها الصحية، وقالت حورية فرغلي عن أمينة خليل: “مامتها تبقى بنت خالة مامتي، وهي مكلمتنيش خالص معرفش له ، هو أصلا إحنا مش قريبين والعلاقة غريبة. الحقيقة هي مفكرتش حتى تسأل عليا، ولا جاني منها ماسج، ولا مامتها كلمت مامتي مثلا تسألها عني.”

وردا على سؤال “في مشاكل بينكم؟” قالت: “لأ مفيش مشاكل بس أنا معرفهاش كويس، لاني طول عمري كنت عايشة بره، وعرفتها لما جيت مصر وكبرت، وأنا أصلا في التمثيل قبلها، وكنت فرحانة إنها موجودة، بس كان دايما أشوفها في الكوافير مثلا كان بيبقى في برود في التعامل”.

وأشارت حورية إلى أن جميع من كان بجوارها تخلى عنها في محنتها، ولم تجد أي شخص يسأل عليها وأصبح هاتفها لا يرن مطلقًا، وتخلى عنها أصدقائها.

وتابعت حورية، أن الفنانة رانيا محمود ياسين هي كانت الأقرب لها في الوسط الفني بالفترة الماضية، وكانت دائمة السؤال عليها للاطمئنان، بالإضافة إلى عدد من الفنانين منهم شريف منير وأروى جودة ونبيلة عبيد والإعلامية إيمان الحصري.

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