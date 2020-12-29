رد قوي من الفنانة سوسن بدر على من تمنى لها الموت

رد قوي من الفنانة سوسن بدر على من تمنى لها الموت

المستقلة/ منى شعلان/ على طريقتها الخاصة ردت الفنانة المصرية سوسن بدر، على أحد متابعيها تمنى لها الموت ، بعد ما نعت المخرج السوري حاتم علي،الذى توفى صباح اليوم الثلاثاء،عن عمر يناهز الـ58 عامًا ، في غرفته بفندق الماريوت بالزمالك،بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة، توفي على إثرها في الحال.

حيث نشرت بدر ، صورة للمخرج السورى عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، وعلقت عليها قائلة :” البقاء لله المخرج الموهوب المحترم حاتم علي .. خبر صعب جداً الله يرحمه”.

لتتلقى سوسن بدر ، تعليقا من أحد متابعيها قائلا لها : عقبالك ، لترد عليه قائلة:”الموت رحمة ولطف من ربنا سبحانه للطيبين، لأنهم بيتمنوا لقائه أشكرك على دعائك”.

وأعادت سوسن بدر نشر هذا التعليق عبر خاصية ستوري، بحسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، مطالبة من جمهورها مساعدتها في إغلاق الصفحة الخاصة بصاحب التعليق المسيء لها.

وفى سياق آخر شاركت النجمة سوسن بدر مؤخراً ، فى مسلسل “خيط حرير” مع النجمة مى عز الدين، ويشارك فى بطولة العمل محمود عبد المغني، نيكولا معوض، مي سليم، هنادي مهنا، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمي، وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج ابراهيم فخر.

كما تشارك سوسن بدر، فى الموسم الرمضاني المقبل ، من خلال مسلسل “بين السما والأرض”، والعمل مأخوذ عن رواية الأديب نجيب محفوظ، ويتولى كتابته إسلام حافظ، ويقوم بإخراجه ماندو العدل، الذى يواصل التحضير للعمل فى الفترة الحالية ومعاينة أماكن التصوير.