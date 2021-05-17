رد فعل غير متوقع من أحمد السقا وأمير كرارة على هجوم مها أحمد

رد فعل غير متوقع من أحمد السقا وأمير كرارة على هجوم مها أحمد

المستقلة/- منى شعلان/ علق الممثلان المصريان أحمد السقا وأمير كرارة على الهجوم الذي شنته الفنانة المصرية مها أحمد ضدهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأيام الماضية حيث وجهت لهما انتقادات لاذعة.

وكتب الفنان أحمد السقا في منشورًا له قائلاً عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “العشرة بتحكم الواحد، والعيش والملح عقد، وعفى الله عما سلف يا أختي العزيزة مها”.

ومن جانبه كتب كرارة، عبر حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”: “مها أحمد أختنا ومجدي كامل أخونا وحبيبنا.. وفنانين مصر دايما في ضهر بعض”.

وكانت الفنانة مها أحمد، أثارت جدلا واسعا بمنشور كتبت فيه: “عوضي على الله دي الجملة اللي دايما بقولها لما اتصدم في أشخاص، الحكاية يا سادة نجمين عملوا مسلسل واتنجمت عليهم بنوتة لسه ألف باء تمثيل، واديتهم على.. إلى أن أصبحت بطلة المسلسل وبطلة الدعاية للمسلسل، وهما راضيين رغم إن طول عمرهم مبيعملوش كده مع أي زميلة لهم أقربها أنا”.

وتابعت: “النجم الأولانى بيني وبينه عيش وملح وزمالة، رُشحت في مسلسل بطولته وكان يقنعني بدور ولما وافقت بعتولي دور تاني معرفوش، دور متعملوش واحدة مبتدئة، المفروض إنه عارف قيمتي الفنية، وعارف إني إضافة له، اتهرب مني وموقفش جنبي وباعني، رغم إن الكل عارف إني زي أخته”.وأضافت مها: “أما التاني كان في بداياته يتمنى يسلم عليا ويقولي يا أستاذة.. نزلت من نفسي وقلتله مش هنشتغل مع بعض؟ ما هي الحوجة مرة! رد وقالي الدور ينادي صاحبه.. طبعا محكلكوش قد إيه ندمت نفسي، وعشت أسود أيام حياتي عياط واكتئاب. وقلت (عوضي عليك يا رب).

استكملت: “تمر الأيام والاتنين يعلو ويتجمعوا مع بعض في مسلسل واحد (على عينهم طبعا)، ويمثلوا وحش قوي تمثيل الكفار، وطلعوا كمان مبيقروش اللى بيمثلوه، ويتحول المسلسل والدعاية الدراما كاملة لصالحها، وهما (مخدماتية للأستاذة)”.

واختتمت: “يمهل ولا يهمل.ابدأوا من جديد يا أوفر تمثيل، ياللي مبتقروش يا كومبارس جنب النجمة.. نصيحة: بلاش تتشطروا على اللي كان بينكم وبينهم عيش وملح.. بلاش تتشطروا على أساتذتهم، عوضنا على الله. يارب متحوجناش لحد حتى ولو كان أقرب الناس لينا”.

يأتي هذا بعد قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بوقف التعامل مع المخرج وكاتب سيناريو “نسل الأغراب” محمد سامي.