ردة فعل جريئة لنائب أردني خلال برنامج حواري بسبب ضيف إسرائيلي

المستقلة /- فاجئ النائب الأردني والاعلامي، عمر عياصرة، مذيع قناة “DW” الألمانية، بعد انسحابه من برنامج حواري بسبب وجود ضيف إسرائيلي في ذات البرنامج.

وأظهر مقطع فيديو نشره الإعلامي الأردني عمر عياصرة على صفحته ، انسحابه من البرنامج الحواري مع أول سؤال موجه إليه من المذيع. قائلاً: “لم أبلغ بوجود ضيف إسرائيلي من قبل معدي البرنامج”.

وقال عمر عياصرة “أود أن اعتذر منك لم يبلغني معدو البرنامج أن هناك ضيف من إسرائيل، أنا من ضمن سياساتي. أن لا أخرج مع ضيف إسرائيلي، وسأنسحب من البرنامج”.

ورد عليه المذيع بالقول: “لا مشكلة ونحن نحترم هذا الأمر”.

وعلق الإعلامي الأردني على الفيديو في تغريدة ، قائلاً: “انسحابي من البرنامج بسبب وجود. الضيف الصهيوني، ايمان بان قضيتنا لن تموت، وان السماء ستمطر يوما الفتح المبين”.

انقسام بين رواد مواقع التواصل

وانقسم رواد مواقع التواصل من متابعي الإعلامي الأردني، حيث وصف عدد منهم موقفه بالمشرف، مشيدين بانسحابه.

آخرون طالبوا بالاستمرار بالحوار

وفي السياق، طالب آخرين الإعلامي الأردني بضرورة الاستمرار في الحوار واثبات الحجة أمام المشاهدين على نظيره الإسرائيلي.