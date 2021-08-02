رحيم حميد : تأجيل تجمع لاعبي المنتخب العراقي لكرة القدم

المستقلة /- ذكر رحيم حميد مساعد مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم أنه تقرر تأجيل تجمع لاعبي المنتخب المقرر اليوم.

وقال رحيم حميد في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاثنين؛ “لقد ارتأينا تأجيل التجمع المنتخب المقرر اليوم لحين عودة رئيس الهيأة التطبيعية يوم غد الثلاثاء”، مبينا أن هناك تعليمات جديدة سنتلقاها لتحديد موعد جديد للتدريبات ومن ثم الشروع بالتجمع”.

وعن رأيه بالمدرب الهولندي الجديد قال حميد؛ إن “تعاقد التطبيعية مع مدرب بحجم ديك ادفوكات يعد مكسبا للكرة العراقية، مشيرا إلى انه خبير كروي يمتلك من الخبرة الكثير.

وأضاف: يكفي انه قاد فرق كبيرة مثل هولندا وروسيا وكوريا الجنوبية.

وأشار إلى ان حلم التأهل لكأس العالم ليس بالأمر الصعب بوجود هذا الاهتمام الكبير من الجهات المعنية، شرط ان يكون التكاتف والتعاون حاضراً من قبل جميع الأطراف لدعم منتخبنا الوطني.

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