رحيل 5 من كبار الأطباء في الأردن أثناء تأدية الواجب
المستقلة /- نعت نقابة الأطباء الأردنية ، 5 أطباء توفاهم الله اثناء اداء واجبهم المهني.
وقال النقابة عبر صفحاتها على مواقع التواصل : نقابة الاطباء الاردنية تنعى للوطن بمزيد من الحزن والأسى ثلة من اعضائها من شهداء العمل والواجب، الذين ارتقوا اثناء اداء واجبهم المهني وكان اخرهم في هذه الايام:
الزميل الدكتور حميد ابو عبيلة
الزميل الدكتور محمد عبدالرحمن الشرع
الزميل الدكتور محمد عبدالمنعم الدويري
الزميل الدكتور هيثم الخشمان
الزميل الدكتور عباس منصور
وأضاف النقابة : نؤكد ان الاطباء والكوادر الصحية هم الابطال الحقيقيون في مواجهة هذه الجائحة فهم دائما في صفوف المواجهة ، ولا يتوانون عن أداء مهامهم بالرغم من المخاطر التي تهدد حياتهم .
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