رحيل 5 من كبار الأطباء في الأردن أثناء تأدية الواجب

المستقلة /- نعت نقابة الأطباء الأردنية ، 5 أطباء توفاهم الله اثناء اداء واجبهم المهني.

وقال النقابة عبر صفحاتها على مواقع التواصل : نقابة الاطباء الاردنية تنعى للوطن بمزيد من الحزن والأسى ثلة من اعضائها من شهداء العمل والواجب، الذين ارتقوا اثناء اداء واجبهم المهني وكان اخرهم في هذه الايام:

الزميل الدكتور حميد ابو عبيلة

الزميل الدكتور محمد عبدالرحمن الشرع

الزميل الدكتور محمد عبدالمنعم الدويري

الزميل الدكتور هيثم الخشمان

الزميل الدكتور عباس منصور

وأضاف النقابة : نؤكد ان الاطباء والكوادر الصحية هم الابطال الحقيقيون في مواجهة هذه الجائحة فهم دائما في صفوف المواجهة ، ولا يتوانون عن أداء مهامهم بالرغم من المخاطر التي تهدد حياتهم .