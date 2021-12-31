رحيل الكاتب والمفكر المصري جابر عصفور عن عمر يناهز الـ 77 عاما

المستقلة/- رحل صباح اليوم الجمعة الكاتب والمفكر والباحث والأكاديمي الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة المصري السابق بعد رحلة مع المرض عن عمر يناهز الـ77 عاماً.

ولد الدكتور جابر أحمد عصفور وزير ثقافة مصر الأسبق في المحلة الكبرى في 25 آذار/مارس 1944، وقد أثرى الحياة النقدية بالعديد من المؤلفات والدراسات النقدية.

عمل جابر عصفور بالسلك الأكاديمي بكلية آداب جامعة القاهرة منذ عام 1966، حيث عين معيداً بقسم اللغة العربية بالكلية في 19 مارس 1966.

حصل على درجة مدرس مساعد في 29 نوفمبر 1969، ثم مدرس في 18 يوليو 1973.

عمل أستاذاً مساعداً زائراً للأدب العربي بجامعة ويسكونسن-ماديسون الأمريكية (أغسطس 1977 ـ أغسطس 1978).

أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية بكلية آداب جامعة القاهرة اعتبارا من 11 أكتوبر 1978.

عمل أستاذاً زائراً للنقد العربي بجامعة ستكهولم بالسويد (سبتمبر 1981 – يونيو 1982).

عين أستاذاً النقد الأدبي بقسم اللغة العربية بكلية آداب القاهرة سنة 1983.

عمل أستاذاً معاراً ثم عميداً مساعداً بكلية الآداب – جامعة الكويت (1983-1988).

رأس قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة من 19 مارس 1990 إلى فبراير 1993.

أمين عام المجلس الأعلى للثقافة اعتبارا منذ 24 يناير 1993 حتى مارس 2007.

أستاذ زائر للنقد العربي – بجامعة هارفارد الأمريكية (1995).

وزيرا للثقافة 31 يناير 2011 خلفا للوزير السابق فاروق حسني

استقال من وزارة الثقافة 9 فبراير 2011 لأسباب صحية.

وكان وزير الثقافة للمرة الثانية من يونيو 2014 حتى نهاية فبراير 2015.

من ابرز مؤلفاته

الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي. (القاهرة : دار المعارف) (1973).

مفهوم الشعر: دراسة في التراث النقدي. (القاهرة: دار الثقافة) (1978).

المرايا المتجاورة، دراسة في نقد طه حسين. (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب) (1983).

الإحيائية والإحيائيون ـ دار الثقافة للإحياء، كلية الآداب جامعة القاهرة.

قراءة التراث النقدي – (دمشق: دار كنعان للدراسات والنشر) (1991).

التنوير يواجه الاظلام – (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب) (1993).

محنة التنوير – (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب) (1993).

دفاعاً عن التنوير- (القاهرة : الهيئة العامة للثقافة) (1993).

هوامش على دفاتر التنوير – (بيروت : دار سعاد الصباح) (1994).

إضاءات – (القاهرة: إضاأت الهيئة العامة لقصور الثقافة) (1994).

أنوار العقل – (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب) (1996).

آفاق العصر ــ (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب) (1997)

زمن الرواية – (دمشق: دار المدى للثقافة والنشر) (1999).

أوراق ثقافية ـ (القاهرة: المركز المصري العربي) (2003).

النقد الأدبي والهوية الثقافية – (دبي: مجلة دبي الثقافية) (2009).

كما عمل على ترجمة العديد من الكتب من أهمها عصر البنيوية من ليفي شتراوس إلى فوكو – (بغداد : دار آفاق عربية) (1985).

الماركسية والنقد الأدبي – (الدار البيضاء : دار قرطبة) (1986).

اتجاهات النقد المعاصر، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 2002.

النظرية الأدبية المعاصرة ، رامان سلدن ، ترجمة جابر عصفور. القاهرة : دار الفكر (1991)