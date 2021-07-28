رباع صيني يحطم الرقم القياسي لرفع الأثقال في أولمبياد طوكيو

المستقلة/- حطم الرباع الصيني شي تشيونج رقمه القياسي العالمي في وزن 73 كجم في منافسات رفع الأثقال للرجال في ألعاب طوكيو اليوم الأربعاء ليحقق الميدالية الذهبية لثاني مرة على التوالي في الألعاب.

ورفع الرباع البالغ 27 عاما 364 كغم في المجموع ليحطم رقمه العالمي السابق البالغ 363 كجم الذي سجله في بطولة العالم 2019.

وحافظ شي على قوة الأداء خلال المسابقة ليحطم الرقم القياسي الأولمبي في الخطف في ثاني محاولة ومرة أخرى في المحاولة الثالثة.

كما حطم شي، الحاصل على ذهبية أولمبياد 2016 في وزن 69 كجم، الرقم القياسي الأولمبي في النتر في أول محاولة.

وحصل الفنزويلي خوليو روبن مايورا بيرنيا على الفضية ونال الإندونيسي رحمات إروين عبد الله البرونزية.

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