راموس يفتح أبواب ريال مدريد أمام ميسي

المستقلة/- فتح سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، البارسا أمام تعاقد الريال مع ليونيل ميسي، نجم الغريم برشلونة.

وقال راموس في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “بكل تأكيد سأقبل ميسي في ريال مدريد، بدون أدنى شك، حتى أنني قد أدعوه إلى منزلي إذا كان ذلك سيساعد”.

وأضاف: “لكنني لن ألعب لبرشلونة أبدا، لا مقابل 50 مليون يورو ولا مقابل 70 مليون يورو سنويا، هناك أشياء لا يمكن للمال شراؤها، هذا مستحيل”.

وتابع: ” أود أن أغادر بضمير مرتاح بعد أن قدمت كل شيء للنادي”.

وواصل: “لا أعرف ما إذا كان سيكون اليوم أم غدا أم بعد 5 سنوات، لكن لنأمل أن يحدث ذلك بعد وقت طويل، لا يعتمد الأمر عليّ أنا فقط”.

وأتم: “إذا كان علي الاختيار بين مبابي هالاند، فسأختار الأخير، لأن هذا أسهل من الناحية المالية”.

وينتهي عقد ميسي 33 عاما مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي، وتحيط حالة من الضبابية بموقفه من توقيع عقد جديد.

 

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