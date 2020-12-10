راموس يعلق على اهداف بنزيما .. نحن ريال مدريد

سيرخيو راموس
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المستقلة /- أعرب الإسباني سيرجيو راموس، مدافع وقائد ريال مدريد، سعادته بتأهل فريقه لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وفاز ريال مدريد على بوروسيا مونشنجلادباخ 2-0، أمس الأربعاء، سجلهما مهاجمه كريم بنزيما، في الجولة الختامية لدور المجموعات، ليحسم تأهله لثمن النهائي.

ونشر راموس عبر حسابه على إنستجرام صورة تجمعه ببنزيما، وكتب عليها: “كان هذا هو يومنا، ولحظتنا، في الوقت المناسب.. نحن ريال مدريد”.

وأضاف: “تهنئتي لك على الهدفين، كريم”.

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان في أمسّ الحاجة للفوز من أجل التأهل لثمن النهائي، علمًا بأن التعادل كان سيهبط به للدوري الأوروبي، وسيصعد بشاختار لتفوقه في المواجهات المباشرة.

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