رامز جلال يتصدر تريند تويتر بعد طرح بوستر برنامجه الرمضاني الجديد

المستقلة/- منى شعلان/ تصدر اسم الفنان المصري رامز جلال قائمة الأكثر تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد طرحه البوستر الدعائي الرسمي الأول لبرنامجه المقالب الجديد الذي لم يكشف عن اسمه حتى الآن، والمقرر عرضه فى الموسم الرمضانى المقبل.

ونشر رامز البوستر عبر حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات إنستغرام، وظهر وهو يحمل في يده فانوس رمضان، ويده الأخرى بها خواتم على حروف اسمه وينظر لأسفل، ويرتدي نظارة، كما ظهر بلوك شعر قصير بلون الأحمر على شكل “ضفيرة”، بلون الملابس التي يرتديها في البوستر.

وعلق رامز على البوستر قائلًا:”بسم الله توكلنا على الله واللهم صلي وسلم وبارك علي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.. والله المستعان وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر.. قريبا إن شاء الله رمضان 2021″.

وفي منشورًا آخر أعلن رامز أنه تريند رقم 1 على “تويتر”، داعيا الله أن يتممها على خير ويكملها بالستر، قائلا:”ماشاء الله لا قوه الا بالله اللهم لك الحمد حتي ترضي ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا” تريند رقم ١ على تويتر وربنا يتمها على خير و يكملها بالستر”.

ويتم تصوير برنامج رامز جلال للمقالب لرمضان 2021 في سرية تامة داخل مدينة ملاهي كبرى في المملكة العربية السعودية، والمصممة بطراز عالمي، وتدور فكرة البرنامج حول دخول رامز جلال مع ضيف كل حلقة في مغامرة كبرى داخل الملاهي، وبعد الانتهاء من التجول داخلها يقفزان من ارتفاع شاهق ويسقطان في المياه.

ويعرف برنامج رامز جلال كل رمضان بمشاهدة تليفزيونية مرتفعة، ويتسم بمقالب مختلفة ومثيرة وأحيانا مرعبة للضيوف الذين عادة يكونوا رموز مجتمع وأبرزهم لاعبو الكرة والفنانون.