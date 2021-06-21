راغب علامة يهاجم الطبقة السياسية في لبنان

المستقلة/- منى شعلان/ هاجم الفنان اللبناني راغب علامة، الطبقة السياسية في لبنان، بسبب الأوضاع السيئة الراهنة التي تمر بها البلاد.

وقال علامة في تغريدة له عبر حسابه على موقع “تويتر”:” إن اللبنانيين يعيشون تحت رحمة أسوأ طبقة سياسية في التاريخ، التي تحكمت بكل مفاصل الحياة الاقتصادية والمالية والأمنية والقضائية والزراعية إلخ”.

وتابع راغب علامة:” أن السياسيين في لبنان هم طبقة تعلمت الحكم بالوصاية، والتي بدونها لا يعرفون سوى التدمير والنهب والأذى”، مضيفاً: “لن تتحسن حياة الشعب إلا بوصاية جديدة تقضي على هذه الطبقة”.

ويعيش لبنان أزمة سياسية على وقع الخلاف حول تشكيل الحكومة اللبنانية التي تم تسمية رئيس وزرائها سعد الحريري، ما ألقى بظلاله على الواقع الاقتصادي اللبناني ابتداء مما وصفه مراقبون بـ الانهيار التاريخي لليرة اللبنانية مقابل الدولار، وليس انتهاء بأزمة الدعم التي أثرت على أساسيات في حياة اللبنانيين كالدواء والوقود.

من ناحية أخرى احتفل النجم اللبناني راغب علامة بعيد ميلاده الـ 59، مؤخراً بمشاركة الكثير من نجوم الفن وزوجته السيدة جيهان علامة، ومن بين الحضور: إلهام شاهين، إيناس الدغيدي، نيللي كريم، بوسي شلبي، ليلى علوي، هالة صدقي، والمنتج جمال العدل وآخرون.