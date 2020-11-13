راغب علامة ينتقد حكام لبنان والسبب قادة الإمارات

المستقلة/ منى شعلان/ أشاد النجم اللبنانى راغب علامة، بالتقدم الكبير فى دولة الإمارات العربية المتحدة ، على عكس الأوضاع في لبنان ، من تدهور وتأخر والمتسبب فى ذلك القيادة اللبنانية على حد قوله.

وكتب راغب علامة ، فى تغريدة له ، عبر موقع تويتر، “منذ 35 سنة وأنا أزور الإمارات العربية المتحدة وكل سنة أراها تتقدم 5 سنوات تماما هكذا فعل قادة الإمارات.. وفي الوقت ذاته أصرّ حكّام لبنان “الأوادم”، على أن يتراجع لبنان بإدارتهم كل سنة بمعدل 5 سنوات.. يوماً ما ستموتون وسندعي عليكم جميعنا وبصوت واحد الله لا يردكم الله يغمّق لكم”.

من ناحية أخرى يعمل النجم اللبناني راغب علامة على التحضير لأغنية جديدة باللهجة اللبنانية، من كلمات وتوزيع إيلي سابا، وألحان وسام الأمير، ولم يتم الاستقرار على اسمها حتى الآن، على أن يتم تسجيلها وطرحها على موقع يوتيوب والمنصات الغنائية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

يذكر أن آخر أعمال النجم اللبنانى راغب علامة، كانت أغنية “انتوا أملنا” للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان مارى رياش، وإخراج سامى صعب، وتوجه راغب بالشكر للجيش اللبنانى والقوات الأمنية التى سهلت تصوير بعض اللقطات من أجل الكليب، وأغنية “صدفة” من كلمات وألحان أمانى النورى.