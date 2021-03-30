راغب علامة يشكر دولة الإمارات بعد تلقيه لقاح كورونا

المستقلة/- منى شعلان/ وجه الفنان اللبناني راغب علامة، رسالة شكر لدولة الإمارات على جهودها في التصدي لفيروس كورونا المستجد والحرص على الإلتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وجاء ذلك عقب حصول الفنان اللبناني على لقاح فيروس كورونا المعروف بـ”كوفيد 19″.

ونشر راغب صورة له أثناء تلقيه اللقاح، وذلك عبر حسابها الرسمية بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”، وعلق عليها قائلًا: “اليوم وبحمد الله تلقيت لقاح كوفيد 19، شكرًا لإمارات الخير والأمان لحرصها الشديد على صحة الإنسان”.

وفى سياق متصل عبر راغب علامة عن سعادته وامتنانه لدولة الإمارات بمنحه وأسرته الإقامة الذهبية بدبي، معتبرًا ذلك شرفًا وتكريمًا.

أوضح راغب علامة ، أنه يشعر بالاطمئنان طالما أولاده في دبي، حتى وهو بعيد عنهم في بيروت، لأنهم يقضون وقتًا ممتعا في دولة لديها رؤية مستقبلية وقانون وعدل، بعيدًا عن إضاعة الوقت في أشياء غير مهمة أو حقيقية، خاصة في هذه الحقبة الحساسة التي يعيشها الشعب اللبناني الذي خدعه الساسة، قائلا: “يعيشوا في أرضية نظيفة أفضل”.

ومن ناحية آخرى أعلنت الإعلامية وفاء كيلاني، تأجيل عرض حلقة الفنان راغب علامة في برنامجها “السيرة”، بسبب الأحداث المتعاقبة على مصر من حادثة قطاري سوهاج إلى انهيار عقار جسر السويس وغيرها من الأحداث الأليمة التي مر بها الشعب المصري في الأيام الماضية.

وكتبت كيلاني ، فى تغريدة لها : “نظرًا للحدث الأليم اللي عشناه، حصلت بعض التعديلات فتم تأجيل عرض السيرة مع السوبر ستار راغب علامة ليوم 8 و 9 على DMC”.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

إبراهيم بايش: منتخب العراق يحتاج وديات جديدة

اخر الاخبار

راغب علامة يشكر دولة الإمارات بعد تلقيه لقاح كورونا

رياضية

الاتحاد الآسيوي يرد على الاعتراض العراقي بخصوص مواعيد المباريات

اخبار العراق

تراجع مؤشرات بورصة العراق في ختام تعاملات الثلاثاء

اخر الاخبار

التحالف العربي: تدمير طائرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية

اخر الاخبار

اشتباك بالأيدي بين نواب مجلس الأمة الكويتى… صور

اخر الاخبار

الرئيس السيسي: قناة السويس قادرة وباقية ومنافسة رغم ما يتردد عن بدائل لها

اخر الاخبار

الرئيس السيسي: قناة السويس قادرة وباقية ومنافسة رغم ما يتردد عن بدائل لها

اخر الاخبار

السيسي يتحدث عن أزمة قناة السويس ويكشف كواليس اتصال الرابعة فجرا

اخر الاخبار

خبراء : لا يوجد دليل على أن القهوة أو الكافيين يعوق نمو الأطفال وتطورهم

اخبار مصر

السيسي يزور هيئة قناة السويس ويتفقد مركز التدريب البحري والمحاكاة

اخر الاخبار

يتيح تأجيل سداد القروض..قانون كويتي جديد للعملاء المتضررين من كورونا

اخبار مصر

مصر.. القبض على مالك عقار جسر السويس المنهار

اخر الاخبار

اقالة نائب محافظ البنك المركزي في تركيا

اخر الاخبار

تسريبات جديدة تكشف عن مواصفات جهاز Galaxy Tab A7 Lite

اخبار مصر

الأرصاد المصرية تحذر من سقوط أمطار لمدة 72 ساعة مقبلة

اخر الاخبار

ريال مدريد ينوي بيع 8 لاعبين في الصيف المقبل من أجل التعاقد مع هالاند أو مبابي