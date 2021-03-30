راغب علامة يشكر دولة الإمارات بعد تلقيه لقاح كورونا

المستقلة/- منى شعلان/ وجه الفنان اللبناني راغب علامة، رسالة شكر لدولة الإمارات على جهودها في التصدي لفيروس كورونا المستجد والحرص على الإلتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وجاء ذلك عقب حصول الفنان اللبناني على لقاح فيروس كورونا المعروف بـ”كوفيد 19″.

ونشر راغب صورة له أثناء تلقيه اللقاح، وذلك عبر حسابها الرسمية بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”، وعلق عليها قائلًا: “اليوم وبحمد الله تلقيت لقاح كوفيد 19، شكرًا لإمارات الخير والأمان لحرصها الشديد على صحة الإنسان”.

وفى سياق متصل عبر راغب علامة عن سعادته وامتنانه لدولة الإمارات بمنحه وأسرته الإقامة الذهبية بدبي، معتبرًا ذلك شرفًا وتكريمًا.

أوضح راغب علامة ، أنه يشعر بالاطمئنان طالما أولاده في دبي، حتى وهو بعيد عنهم في بيروت، لأنهم يقضون وقتًا ممتعا في دولة لديها رؤية مستقبلية وقانون وعدل، بعيدًا عن إضاعة الوقت في أشياء غير مهمة أو حقيقية، خاصة في هذه الحقبة الحساسة التي يعيشها الشعب اللبناني الذي خدعه الساسة، قائلا: “يعيشوا في أرضية نظيفة أفضل”.

ومن ناحية آخرى أعلنت الإعلامية وفاء كيلاني، تأجيل عرض حلقة الفنان راغب علامة في برنامجها “السيرة”، بسبب الأحداث المتعاقبة على مصر من حادثة قطاري سوهاج إلى انهيار عقار جسر السويس وغيرها من الأحداث الأليمة التي مر بها الشعب المصري في الأيام الماضية.

وكتبت كيلاني ، فى تغريدة لها : “نظرًا للحدث الأليم اللي عشناه، حصلت بعض التعديلات فتم تأجيل عرض السيرة مع السوبر ستار راغب علامة ليوم 8 و 9 على DMC”.