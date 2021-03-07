رئيس وزراء بريطانيا.. فتح جميع المدارس خطوة نحو العودة للحياة الطبيعية

المستقلة /- قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن إعادة فتح مدارس إنجلترا لجميع الطلاب غدا الاثنين ستمثل أول خطوة نحو العودة إلى الحياة الطبيعية.

وأعلن جونسون خارطة طريق لرفع إجراءات العزل العام تتضمن فتح المدارس أولا، ويليه في مراحل لاحقة التخفيف التدريجي للقيود المفروضة على الاختلاط بالآخرين، وإعادة فتح المتاجر التي تبيع سلعا غير أساسية، وأماكن أخرى.

وتأمل الحكومة في إزالة جميع القيود القانونية المتبقية على التواصل مع الآخرين في المرحلة النهائية التي لن تحدث قبل 21 يونيو/ حزيران.

وقالت الحكومة إن كل خطوة في خارطة الطريق ستعتمد على مستوى حالات الإصابة بكوفيد-19. وتأمل في أن يتم احتواء الجائحة من خلال برنامج لقاح يجري خلاله بالفعل تطعيم نحو 22 مليون شخص، بالإضافة إلى الاختبارات المنتظمة للكشف عن كورونا.

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