العراق.. الكاظمى يعلن القبض على قتلة الباحث هشام الهاشمي

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلن رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، القبض على قتلة الباحث العراقي هشام الهاشمي، وذلك بعد نحو عام على مقتله.

وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر “وعدنا بالقبض على قتلة هشام الهاشمي وأوفينا الوعد، وقبل ذلك وضعنا فرق الموت وقتلة أحمد عبد الصمد أمام العدالة”.

وتابع رئيس الوزراء العراقي “قبضت قواتنا على المئات من المجرمين المتورطين بدم الأبرياء.. من حق الجميع الانتقاد، لا نعمل للإعلانات الرخيصة ولا نزايد، بل نقوم بواجبنا ما استطعنا لخدمة شعبنا واحقاق الحق”.

ويعد هشام الهاشمي من  مواليد بغداد 1973، وهو مؤرخ وباحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية والجماعات المتطرفة، وكان مختصا بملف تنظيم “داعش” الإرهابي.

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