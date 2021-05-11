رئيس هيئة قناة السويس يقترح إنشاء قناتين جديدتين بطول 10 كيلو لهذا السبب

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قدم الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مقترحا جديدا للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته للإسماعيلية، لزيادة السفن العابرة لقناة السويس، بإنشاء قناتين جديدتين، تتمثلان في إنشاء قناة ازدواجية بمنطقة البحيرات من الكيلو 122 لـ 132 كيلو ترقيم قناة السويس.

وكذلك توسعة قناة السويس من الكيلو 132 لـ 162 توسعة 40 مترا جهة الشرق، وتعميق من 166 قدما لـ 72 قدما، وبذلك إنشاء قناتين جديدتين بطول 10 كيلو مترات لتحسين الملاحة لقناة السويس لزيادة الطاقة الاستيعابية لقناة السويس ليصل مرور السفن 6 سفن في القناة بواقع 3 سفن في كل قناة.

وذلك تحسين عبور السفن، ومنع تأثير الرياح والأمواج ومنع التيارات الملاحية لعدم التأثير على مؤخرة السفن، وزيادة عدد السفن العابرة لقناة السويس.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي تفقد المجرى الملاحي بهيئة قناة السويس، واستمع لشرح مفصل من الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، حول المشروعات التنموية بالمنطقة، والخطط المستقبلية لتطوير المجرى الملاحي لاستيعاب السفن العملاقة.