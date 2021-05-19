رئيس فرنسا يعلق على عودة بنزيما للمنتخب

المستقلة/- رحب رئيس فرنسا، إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، بعودة كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، لصفوف المنتخب الوطني، بعد غياب دام 5 سنوات ونصف.

وقال ماكرون، في تصريحات لوسائل إعلام “أعتقد أن ديشامب أمس قد اتخذ قرارات جيدة بضم بنزيما لقائمة المنتخب”.

وتابع “عليك فقط أن ترى الحماس الجماعي، وبالتالي أنا سعيد جدا للاعبين الذين تم استدعاؤهم، سأحظى بفرصة تهنئة بعضهم في نهائيات أمم أوروبا”.

ومزح ماكرون، الذي يعد أحد مشجعي أولمبيك مارسيليا، بالإشارة إلى التشابه بين المهام التي يقوم بها رئيس الدولة، ومدرب المنتخب الوطني لكرة القدم.

وفي هذا الصدد، صرح “أقول دائما إن هناك دورين رهيبين، دور رئيس الجمهورية ودور المدرب الوطني لفرنسا، لأن هناك 70 مليون شخص مقتنعون بأن لديهم أفضل الأفكار”.

وأضاف “أنا جزء من هؤلاء الـ70 مليون مدرب للمنتخب، الذين يعتقدون أنهم لو كانوا محل ديدييه ديشامب، لكنا فعلنا هذا أو ذاك”.