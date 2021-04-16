رئيس شركة فايزر يثير الجدل بشأن التلقيح بجرعة ثالثة واخرى سنوية !

المستقلة /… قال رئيس شركة “فايزر” الأمريكية، أن الأشخاص الذين تلقوا لقاح “فايزر” المضاد لفيروس كورونا، سيحتاجون “على الأرجح” إلى جرعة ثالثة في غضون ستة أشهر إلى سنة، ثم إلى جرعة كل عام.

وأوضح ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي للشركة أن “هناك فرضية معقولة وهي أن جرعة ثالثة ستكون ضرورية على الأرجح، بين ستة أشهر واثني عشر شهرا، وبعدها سيكون هناك تطعيم مرة كل سنة، لكن ما زال يجب التأكد من كل ذلك”.

وأضاف “من ناحية أخرى، ستلعب النسخ المتحورة من فيروس كورونا دورا رئيسيا”، مشددا على أنه “من المهم جدا خفض عدد الأشخاص المعرضين للإصابة بالفيروس”.

وكان تحالف “فايزر- بايونتيك” أعلن في شباط أنه يبحث حاليا في دراسة سريرية الآثار المحتملة لجرعة ثالثة من لقاحه ضد المتحورات من فيروس كورونا المستجد. (النهاية)

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